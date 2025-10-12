Нідерланди. Новина

Форвард забив 54 голи та віддав 35 асистів у футболці національної команди.

Нападник Корінтіанса та збірної Нідерландів Мемфіс Депай встановив одразу два історичні досягнення у складі національної команди.

У матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Фінляндії 31-річний форвард оформив дубль за результативними передачами ще у першому таймі, а також забив свій 54-й гол у футболці збірної. Таким чином, Мемфіс оновив одразу два національні рекорди.

Memphis Depay already was the all-time top scorer in the history of the Netherlands.



He just became their all-time leader in assists as well (35) 🤯 pic.twitter.com/H8TO0U8uNU — ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2025

Депай став найкращим асистентом в історії збірної Нідерландів, маючи на рахунку 35 гольових передач. За цим показником він випередив легендарного Веслі Снейдера, який завершив кар'єру з 33 асистами.

Нагадаємо, у вересні Мемфіс також став найкращим бомбардиром національної команди, обійшовши таких зірок, як Робін ван Персі (50 голів), Клас-Ян Хунтелар (42) та Патрік Клюйверт (40).