Нідерланди. Новина

Цілком логічне рішення.

Амстердамський Аякс звільнив з посади головного тренера Джона Гейтінгу. Про це повідомляє офіційний сайт "аяксидів".

"Це болісне рішення. Але, озираючись на останні кілька місяців, ми повинні зробити висновок, що все склалося зовсім інакше, ніж ми уявляли.

Ми побачили занадто мало прогресу та безпідставно втратили очки. Знаємо, що новому тренеру може знадобитися час, щоб попрацювати з командою, яка зазнала змін.

Ми дали Джону цей час, але вважаємо, що для клубу найкраще призначити когось іншого тренером команди. Сподіваємося якомога швидше представити нового головного тренера.

Дякуємо Джону та Марселю (Кайзер — помічник Гейтінги — прим.) за їхні зусилля та бажаємо Фреду удачі, починаючи з недільного виїзного матчу в Утрехті", — заявив спортивний директор клубу Алекс Кроес.

Готувати Аякс до матчу із Утрехтом буде головний тренер молодіжної команди Фред Грім.