Португалець забив на 18-й хвилині після триматчового бойкоту.
Кріштіану Роналду, getty images
14 лютого 2026, 23:30
Кріштіану Роналду вперше після триматчового бойкоту вийшов у стартовому складі Ан-Насра і вже на 18-й хвилині відкрив рахунок у виїзному матчі 22-го туру Саудівської Про-ліги проти Аль-Фатеха.
Поєдинок пройшов на стадіоні Prince Abdullah bin Jalawi Sports City і завершився перемогою Ан-Насра з рахунком 2:0. Другий гол команди забив Яхья на 79-й хвилині.
Бойкот Роналду був пов’язаний із затримкою зарплат клубу та невдоволенням політикою Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії на трансферному ринку. Португалець також домігся відновлення повноважень директорів Жозе Семеду та Сімау Коутінью.
Після перемоги Ан-Наср піднявся на друге місце в турнірній таблиці з 52 очками, тоді як Аль-Фатех залишився десятим з 28 пунктами.
Аль-Фатех – Ан-Наср 0:2
Голи: Роналду, 18, Яхья, 79