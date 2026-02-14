Інше

Португалець забив на 18-й хвилині після триматчового бойкоту.

Кріштіану Роналду вперше після триматчового бойкоту вийшов у стартовому складі Ан-Насра і вже на 18-й хвилині відкрив рахунок у виїзному матчі 22-го туру Саудівської Про-ліги проти Аль-Фатеха.

Поєдинок пройшов на стадіоні Prince Abdullah bin Jalawi Sports City і завершився перемогою Ан-Насра з рахунком 2:0. Другий гол команди забив Яхья на 79-й хвилині.

Rate Cristiano Ronaldo’s goal celebration with Siuuu out of 10.



The legend still looks so young and energetic! #AlNassr pic.twitter.com/9PSZaYCjkq — Mirchi Masala (@iMirchiMasala) February 14, 2026

Бойкот Роналду був пов’язаний із затримкою зарплат клубу та невдоволенням політикою Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії на трансферному ринку. Португалець також домігся відновлення повноважень директорів Жозе Семеду та Сімау Коутінью.

Після перемоги Ан-Наср піднявся на друге місце в турнірній таблиці з 52 очками, тоді як Аль-Фатех залишився десятим з 28 пунктами.

Аль-Фатех – Ан-Наср 0:2

Голи: Роналду, 18, Яхья, 79