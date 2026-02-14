Туреччина

Український захисник провів на полі всі 90 хвилин, але команда втратила перемогу.

Трабзонспор на своєму полі програв Фенербахче 2:3 у 22-му турі турецької Суперліги, а український захисник Арсеній Батагов провів усі 90 хвилин на полі.

Матч розпочався з раннього голу Ернеста Мучі на 6-й хвилині, але Фенербахче швидко відповів точним ударом Андерсона Таліски на 15-й хвилині. Далі гості вийшли вперед завдяки Карему Актюркоглу, проте Трабзонспор зрівняв рахунок перед перервою завдяки Полу Онуачу. Після перерви Марко Асенсіо приніс перемогу Фенербахче на 48-й хвилині.

Батагов показав 91% точності передач, зробив одне перехоплення та два виноси, але виграв лише одне з трьох єдиноборств. Попри активну гру українця, Трабзонспор не зумів втримати очки проти прямого конкурента.

Після цього матчу Трабзонспор залишився на 45 очках і фактично випав із боротьби за зону Ліги чемпіонів, тоді як Фенербахче наблизився до лідерів таблиці.

Трабзонспор – Фенербахче 2:3

Голи: Мучі, 6, Онуачу, 43 – Таліска, 15, Актюркоглу, 34, Асенсіо, 48