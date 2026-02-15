Іспанія

Команда Арбелоа відповіла на пропущений м’яч чотирма голами.

На Сантьяго Бернабеу відбувся яскравий поєдинок, у якому Реал Мадрид впевнено переграв Реал Сосьєдад — 4:1.

Господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині. Після розкішної довгої передачі від Трент Александер-Арнольд Гонсало Гарсія випередив захисника та елегантно пробив зовнішнім боком стопи повз Алекса Реміро — 1:0.

Втім, гості швидко відповіли. Арбітр призначив пенальті у ворота мадридців, і Мікель Оярсабаль реалізував одинадцятиметровий, зрівнявши рахунок. Проте ключовим став відрізок у середині першого тайму.

На 25-й хвилині арбітр вдруге вказав на 11 метрів — цього разу у штрафному гостей. Вінісіус Жуніор впевнено переграв Реміро і вивів Реал уперед. А ще за кілька хвилин Федеріко Вальверде потужним ударом із меж штрафного зробив рахунок 3:1.

По перерві мадридці продовжили домінувати. На 48-й хвилині Вінісіус оформив дубль, знову реалізувавши пенальті. Попри спроби гостей відігратися — зокрема небезпечні удари Айхена та кілька стандартів — чудово діяв Тібо Куртуа, який не раз рятував свою команду.

У другому таймі Арбелоа провів низку замін, давши ігровий час Давіду Алабі та Дані Карвахалю, а також випустивши Браїма Діаса і Дані Себальоса. Реал контролював темп гри, а оборона гостей кілька разів рятувала ситуацію буквально з лінії воріт.

Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу мадридців — 4:1.

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад 4:1

Голи: Гарсія, 5, Вінісіус, 25 (пен), 48 (пен), Вальверде, 31 - Оярсабаль, 21 (пен)

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 60), Рюдігер (Алаба, 60), Гюйсен, Каррерас — Вальверде (Діас, 73), Гюлер, Чуамені (Сестеро, 79), Камавінга (Себальйос, 73) — Гарсія, Вінісіус

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Субельдія, Муньйос — Марін, Горрочатегі, Еррера, Веслі (Гедеш, 46) — Солер — Оярсабаль (Оскарссон, 60)

Попередження: Гюйсен — Турр'єнтес