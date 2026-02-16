Ліга чемпіонів

Тренер Бенфіки підкреслив, що його команда підходить до Ліги чемпіонів із холодною головою та впевненістю.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував майбутнє протистояння з Реалом Мадрид у плейоф Ліги чемпіонів. Португалець визнає, що мадридський клуб після поразки в Лісабоні залишається небезпечним суперником, але підкреслює свій досвід у великих європейських матчах.

"Я не думаю, що для того, щоб Бенфіка вибила Реал Мадрид, потрібне диво. Потрібно бути у своїй найкращій формі – практично досконалій, хоча досконалість не існує», – заявив Моурінью.

Моурінью наголосив, що плейоф – це не копія попередніх матчів, і психологічна готовність гравців ключова:



"Люди думають, що в першому матчі потрібен конкретний результат. Я кажу – остаточного результату не існує. Ми робили це все своє життя і знаємо, як діяти під тиском".

Особлива увага приділяється обороні:

"Амара Дедича потрібно берегти. Він дуже важливий для нашої оборони, і будь-яке неправильне рішення може дорого коштувати. Добра новина – Фредрік Аурснес відновлюється після травми і, ймовірно, вийде на поле".

Моурінью також підкреслив психологічну складову плейоф:



"Тут головне – холодна голова і ментальна стійкість. Ми десятиліттями грали під тиском, і мої гравці знають, як тримати себе у таких матчах".

Нагадаємо, Моурінью також висловився про українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Перший матч Бенфіка – Реал відбудеться 17 лютого. Початок – о 22:00 за київським часом.