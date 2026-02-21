Нідерланди. Новина

Українець не проти піти на зниження зарплати, щоб залишитися в Амстердамі.

Універсальний захисник Аякса Олександр Зінченко може продовжити контракт із клубом, незважаючи на важку травму коліна. Про це повідомляє SoccerNews.nl.

Наразі угода 29-річного українця з амстердамцями розрахована до 30 червня 2026 року, однак сторони вже ведуть переговори щодо нового контракту.

За інформацією джерела, Зінченко хоче "віддячити" клубу за довіру та готовий суттєво піти на поступки у фінансових умовах, аби залишитися в Йоган Кройф Арені.

Раніше очікувалося, що після завершення чинного контракту футболіст може обрати фінансово вигідніший варіант, адже під час виступів за Арсенал його зарплата складала близько 120 тисяч фунтів на тиждень. В Аяксі ж йому доведеться погодитися на значно скромніші умови.

У поточному сезоні Зінченко провів 12 матчів у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався. Попри травми, у клубі високо цінують його досвід, універсальність та лідерські якості, розглядаючи українця як важливу частину майбутнього проєкту.