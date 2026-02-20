Нідерланди. Новина

Український футболіст зосередиться на відновленні після травми, отриманої в Ередивізі.

Захисник збірної України Олександр Зінченко найближчим часом залишить Амстердам, щоб продовжити реабілітацію після серйозної травми, отриманої в матчі Аякс проти Фортуни Сіттард.

Український футболіст емоційно попрощався з партнерами по команді перед від’їздом. Відновлення проходитиме поза межами клубної бази — у більш спокійних умовах, де гравець зможе повністю зосередитися на реабілітації без щоденного тиску, пов’язаного з тренувальним та ігровим процесом.

У нинішньому сезоні Зінченко провів за Аякс лише два матчі. Спочатку він з’явився на полі на 15 хвилин у поєдинку проти АЗ Алкмар, а згодом вийшов у стартовому складі на гру з Фортуною. Проте вже на шостій хвилині зустрічі був змушений залишити поле через ушкодження.

За інформацією нідерландських джерел, гравцеві знадобиться операція. В Аяксі визнають, що втрата досвідченого універсала стала серйозним ударом у вирішальний період сезону, коли команда розраховувала на його стабільність та досвід.

Для самого Зінченка головним завданням наразі є повне відновлення та повернення до оптимальної фізичної форми. Його період виступів в Амстердамі виявився коротким, однак у клубі сподіваються, що після завершення реабілітації українець зможе знову стати важливою частиною команди.