Нідерланди. Новина

Голкіпер Аякса перенесе операцію на коліні після ушкодження на тренуванні.

Аякс повідомив про ще одну серйозну втрату: воротар Вітезслав Ярош вибув до кінця сезону через травму коліна. Про це інформує пресслужба амстердамського клубу.

24-річний чеський голкіпер, який виступає за Аякс на правах оренди з Ліверпуля, отримав ушкодження під час тренування. Після медичного обстеження стало відомо, що футболісту знадобиться операція, а відновлення триватиме кілька місяців.

У поточному сезоні Ярош був основним воротарем команди, провівши 26 матчів у всіх турнірах і п’ять разів зберігши ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше Аякс також втратив до кінця сезону Олександра Зінченка. Український захисник отримав серйозну травму коліна та вибув на 6-7 місяців, через що пропустить вирішальні матчі збірної України у відборі до чемпіонату світу-2026.