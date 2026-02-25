Нідерланди. Новина

Український нападник Утрехта оцінив нічию із Зволле та свою гру в атаці.

Український нападник Утрехта Артем Степанов відреагував на свою безгольову серію після матчу Ередивізі проти Зволле (1:1).

18-річний форвард, який взимку 2026 року приєднався до нідерландського клубу на правах оренди з Баєр 04 Леверкузен, зізнався, що розчарований відсутністю забитих м’ячів, але налаштований змінити ситуацію.

"Я боровся за команду й мав хороші моменти. Я багато працюю, щоб забивати, але гол поки що не приходить. Мені потрібно залишатися зосередженим на майбутніх шансах. Я розчарований, що не забив. Найважливіше, що моменти є, але м'яч зрештою має опинитися у воротах.

Я додаю енергії, але головне – подбати про те, щоб почати забивати. Якби я реалізував момент, ми б виграли цей матч", – заявив Степанов у коментарі De Telegraaf.

Орендна угода українця розрахована до кінця сезону-2025/26. Попри відсутність голів, Степанов уже відзначився дебютною результативною передачею у матчі проти НЕК Неймеген (3:1).

Загалом у футболці Утрехта форвард провів п’ять матчів (241 хвилина). В останній грі він вийшов у стартовому складі та відіграв 62 хвилини.

Після 24 турів Утрехт посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, маючи 31 очко. Наступний поєдинок команда проведе 1 березня проти АЗ Алкмар (початок о 17:45 за київським часом).