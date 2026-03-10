Нідерланди. Новина

Попри невдалі результати та ворожі скандування з трибун, боси роттердамського клубу вирішили продовжувати співпрацю 42-річному нідерландському фахівцю.

Керівництво нідерландського Феєноорда прийняло остаточне рішення щодо майбутнього Робіна ван Персі на посаді головного тренера команди. Легенда Манчестер Юнайтед зіткнувся з відкритою ворожістю з боку власних вболівальників під час розчаровуючої нічиєї з НАК Бреда (3:3) минулих вихідних, через яку роттердамці відстали від лідера Ередивізі, ПСВ, на цілих 19 очок.

За інформацією нідерландського видання VI, боси клубу провели саміт, щоб обговорити подальшу долю тренера після вихідних, які відзначилися токсичною атмосферою на трибунах. Попри те, що команда під керівництвом 42-річного ван Персі не змогла нав'язати боротьбу ПСВ у чемпіонаті, керівництво вирішило зберегти віру в колишнього нападника та вважає його правильною людиною для того, щоб провести команду через складний перехідний період.

Під час останнього матчу фанати вигукували: "Робіне, забирайся геть." Проте сам тренер залишається непохитним. У своєму інтерв'ю для ESPN ван Персі зазначив, що за роки ігрової кар'єри навчився легше реагувати на критику.

"Я теж це чув, так, але з роками я наростив товсту шкіру. Це частина роботи. Воно мене не зачіпає. Я розумію емоції, але сенс слова "вболівальник" полягає в тому, що ти підтримуєш свій клуб і в горі, і в радості",— сказав він.

Тренер провів паралель зі своєю ігровою кар'єрою, підкресливши, що тоді також стикався з критикою, але завжди долав її.

"Я не тікаю, ні як гравець, ні як тренер. І я вірю в себе, у клуб і в те, як я працюю. Скандування не змінюють моїх намірів", — заявив ван Персі.

Він додав, що задоволений командною грою, побудовою атак та забитими м'ячами, хоча й визнав проблеми під час захисту при кутових і навісах. Хоча шанси на перемогу в Ередивізі математично втрачені, Феєноорд залишається відданим довгостроковому проєкту.

Підтримка правління покликана стабілізувати клуб у боротьбі за місце, що дає право на кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Попереду в команди вісім важливих матчів, включно з грою проти Ексельсіора та принциповим дербі проти амстердамського Аякса.