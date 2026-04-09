Англія

Потужний імпульс для команди Мікеля Артети.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета отримав серйозне підсилення напередодні вирішальної стадії поточного сезону.

Команда продовжує боротьбу за перемогу як в англійській Прем'єр-лізі, так і в Лізі чемпіонів. Наразі каноніри очолюють турнірну таблицю АПЛ, маючи в активі 70 очок і випереджаючи Манчестер Сіті на дев'ять пунктів (хоча у містян є гра в запасі), а також перебувають за крок до півфіналу Ліги чемпіонів після перемоги над лісабонським Спортінгом (1:0).

Як повідомляє The Mirror, настрій у клубі значно покращився завдяки несподіваному поверненню до тренувань вінгера Ібечі Езе. Очікувалося, що колишній гравець Крістал Пелас пропустить близько шести тижнів через травму литкового м'яза, яку він отримав напередодні останньої міжнародної перерви.

Однак, всупереч прогнозам лікарів, вже у четвер він приєднався до своїх товаришів по команді на тренувальному полі. Повернення Езе є вкрай своєчасним, оскільки Арсенал зараз стикається з низкою кадрових проблем.

Капітан команди Мартін Едегор був замінений під час переможного матчу проти Спортінга і пропустив четвергове тренування. Крім нього, з міркувань обережності у занятті не брали участь Букайо Сака, Юррієн Тімбер, Ріккардо Калафіорі та П'єро Інкапіє.

Калафіорі, який відіграв усі 90 хвилин проти Спортінга, відпочивав, щоб збалансувати навантаження. Сака відсутній ще з фіналу Кубка ліги, а Інкапіє, як очікується, пропустить кілька тижнів через травму підколінного сухожилля, отриману під час міжнародної паузи.

У зв'язку з цим, повернення Езе дає Мікелю Артеті необхідну глибину складу та додаткові опції в атаці на фінішній прямій, де на команду чекають останні сім матчів Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Еберечі Езе відіграє помітну роль у лондонському Арсеналі, провівши за команду загалом 42 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 6 результативних передач.