Український форвард подвоїв перевагу команди в матчі з Гоу Ехед Іглз та продовжує результативну серію.

Український нападник Утрехта Артем Степанов відзначився третім голом у чемпіонаті Нідерландів. На 37-й хвилині домашнього матчу з Гоу Ехед Іглз Степанов обіграв воротаря та пробив у порожні ворота, подвоївши перевагу своєї команди.

Для українця це третій гол у останніх чотирьох матчах за Утрехт. Після першого тайму рахунок на табло був 2:0 на користь господарів.

Artem Stepanov maakt na een heerlijke actie de 2-0 voor FC Utrecht! ✨ — ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2026

Нагадаємо, Артем приєднався до Утрехта наприкінці січня 2026 року на правах оренди. В активі форварда вже 9 матчів, 3 голи та 1 асист.

Напередодні півзахисник Утрехта Дані де Віт висловився на підтримку українського нападника, відзначивши його внесок у командну гру та результативність.