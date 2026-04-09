Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловив захоплення грою Едера Мілітао, відзначивши його фізичне домінування та лідерські якості.

"Коли Мілітао у формі, він, безумовно, найкращий захисник у світі. Фізично він домінує на полі, у ситуаціях один на один він контролює багато відкритого простору, у нього дуже хороша гра на другому поверсі. Також відзначу відмінний вихід з оборони з м'ячем, його менталітет, характер та лідерські якості.

Це привілей — мати такого гравця", — сказав Арбелоа на пресконференції.

У поточному сезоні Едер Мілітао провів за Реал 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.