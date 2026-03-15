Українець наблизився до ювілейного гола українців у чемпіонаті Нідерландів.

Український нападник Артем Степанов відзначився голом у матчі 27-го туру Ередивізі, допомігши Утрехту здобути виїзну перемогу над Твенте.

Поєдинок, завершився з рахунком 2:0 на користь гостей. Саме Степанов відкрив рахунок у цій зустрічі — на 32-й хвилині українець вдало зіграв на добиванні після сейву воротаря суперників.

Для нападника це другий гол у восьми матчах чемпіонату Нідерландів за Утрехт. Окрім цього, на його рахунку також одна результативна передача.

Завдяки цьому м’ячу Степанов за кількістю голів у нідерландській першості наздогнав Олександра Яковенка, який свого часу двічі відзначався у складі Ден Гагу.

Загалом українські футболісти вже забили 49 м’ячів у чемпіонаті Нідерландів. Таким чином, Степанов уже цього сезону може стати автором ювілейного, 50-го гола українських гравців у Ередивізі.

Після перемоги Утрехт набрав 38 очок і піднявся на восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.