Ліга чемпіонів

Юна зірка Барселони звернувся до вболівальників після поразки в Лізі чемпіонів.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль прокоментував фіаско Камп Ноу, наполягаючи на тому, що їхнє чвертьфінальне протистояння в Лізі чемпіонів ще далеко не завершене.

Після фінального свистка, який зафіксував перемогу команди Дієго Сімеоне з рахунком 2:0, юний талант виглядав дуже засмученим, проте вже наступного ранку його настрій змінився на бойовий. Незважаючи на гіркоту домашньої поразки,

Ямаль звернувся до вболівальників у соціальних мережах, щоб закликати їх продовжувати вірити у вихід до півфіналу. В Instagram вінгер опублікував своє фото з матчу та написав: "Ще нічого не закінчено, кулес. Ми віддамо всі сили у матчі-відповіді. Всі разом, завжди".

Цей результат став історичним для Дієго Сімеоне, якому з 19-ї спроби нарешті вдалося здобути виїзну перемогу над каталонцями. Тепер перед підопічними Гансі Фліка стоїть надзвичайно складне завдання, адже ще жодна команда не перемагала Атлетіко на їхньому стадіоні у матчах плей-оф Ліги чемпіонів.

Світлою плямою для Барселони стало повноцінне повернення Гаві, який відіграв увесь другий тайм — це його найдовша поява на полі після семимісячної перерви через травму. Півзахисник підтримав настрій Ямала, зазначивши у соцмережах: "Вчора ми заслуговували на набагато більше, але це футбол... Попереду друга гра, давайте працювати разом!".

Ситуація для Гансі Фліка перед матчем-відповіддю та найближчим дербі з Еспаньйолом в Ла Лізі ускладнюється кадровими проблемами в центрі поля. Френкі де Йонг залишається в лазареті, а стан Педрі, якого замінили в перерві матчу з Атлетіко з міркувань обережності, викликає серйозне занепокоєння. За таких умов саме Гаві може стати ключовою фігурою в центрі поля найближчим часом.