Іспанія

Інцидент із закиданням автобусу Атлетіко перед матчем Ліги чемпіонів може коштувати клубу штрафу від УЄФА.

Іспанський клуб може отримати фінансове стягнення після того, як вболівальники кидали предмети в автобус суперника перед першим матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Барселона програла Атлетіко Мадрид з рахунком 0:2 у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Камп Ноу. Проте увага УЄФА тепер прикута не лише до результату, а й до інцидентів, що сталися ще до стартового свистка. Кілька фанатів кидали предмети в автобус Атлетіко, який прибував на стадіон. На щастя, ніхто з делегації не постраждав, однак дві шибки автобуса були пошкоджені.

‼️ ÚLTIMA HORA | Han apedreado de nuevo el bus del Atlético en su llegada al Camp Nou



❌ Dos lunas rotas, justo en el lado donde va sentado Simeone



📽️ Vía @PedroFullanaSER pic.twitter.com/2tyPBZtlpb — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 8, 2026

Тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував подію:

"Суспільство не змінилося, і ми не можемо це виправити. Це не поодинокий випадок; радше, це те, що зазвичай трапляється щоразу, коли ми відвідуємо Барселону".

За регламентом УЄФА, клуб-господар несе відповідальність за порядок і безпеку на стадіоні та його околицях до, під час і після матчу. Будь-які інциденти можуть призвести до дисциплінарних стягнень, якщо клуб не зможе довести відсутність недбалості.