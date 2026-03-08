Нідерланди. Новина
Новий головний тренер прийшов у команду після складного періоду та вже почав працювати зі штабом.
Оскар Гарсія, пресслужба ФК Аякс
08 березня 2026, 21:59
Амстердамський Аякс офіційно оголосив про призначення Оскара Гарсії на посаду головного тренера першої команди. Раніше 52-річний іспанець очолював молодіжну команду клубу.
Деталі контракту не розголошуються. Гарсія має досвід роботи з Брайтоном, Олімпіакосом, Сельтою та іншими клубами. Фред Грім, який з листопада 2025 року виконував обов’язки наставника після відставки Джона Гейтінги, повертається до академії.
"Разом з Фредом ми дійшли згоди, що потрібно щось змінити. Він прийшов у дуже складний період і зробив усе можливе. Ми вдячні йому за це. Оскар доведе сезон до завершення. Наступні місяці дуже важливі для клубу. Нам ще належить зіграти вісім матчів, і ми повинні здобути в них максимальний результат", – заявив технічний директор Аякса Йорді Кройф.
До штабу Гарсії увійшли асистент Карлос Гарсія, тренер воротарів Хуан Пабло Колінас та тренер з фізпідготовки Енріке Санц, які працювали з ним у молодіжній команді останній місяць.
Нагадаємо, у складі Аякса грає український футболіст Олександр Зінченко, який наразі відновлюється після операції.