Португалія

Лісабонські "орли" завдали супернику мінімальної поразки.

У рамках другого туру чемпіонату Португалії-2025/26 лісабонська Бенфіка в Амадорі протистояла місцевій Ештрелі.

Воротар Анатолій Трубін з'явився в стартовому складі "орлів" і допоміг їм досягнути бажаного результату. Фатальним для господарів поля виявився результативний удар Вангеліса Павлідіса з пенальті в другому таймі протистояння.

Ештрела — Бенфіка 0:1

Гол: Павлідіс, 60 (пен.)

Для 24-річного українця Трубіна цей матч без пропущених голів був четвертим поспіль із чотирьох можливих у всіх турнірах нової кампанії.

У середу, 20 серпня, підопічні Бруну Лаже в Стамбулі протистоятимуть Фенербахче в рамках першого матчу плей-оф відбору Ліги чемпіонів, тоді як наступної суботи, 23-го, прийматимуть Тонделу в чемпіонаті Португалії.