Португалія

Українець забив на 86-й хвилині після пасу Лукебакіо.

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков забив у ворота Ріу Аве у перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок відбувся 23 вересня на стадіоні Да Луж у Лісабоні й завершився з рахунком 1:1.

На 86-й хвилині Судаков відкрив рахунок після передачі ще одного новачка команди — Доді Лукебакіо. Однак втримати перемогу Бенфіка не змогла: Ріу Аве зрівняв на 90+1-й хвилині.

Бенфіка – Ріу Аве 1:1

Голи: Судаков, 86 — Андре Луїз, 90+1

Для українця це другий гол у складі лісабонського клубу. Загалом він провів 4 матчі за Бенфіку, також має в активі 1 асист.

У стартовому складі Бенфіки вийшли два українці — воротар Анатолій Трубін і хавбек Георгій Судаков.

Нагадаємо, нещодавно в Бенфіці змінився головний тренер — команду очолив Жозе Моурінью, який замінив Бруну Лаже.