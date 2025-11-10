Португалія

Прикра втрата очок.

В рамках 11-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка в Лісабоні приймала Каса Піа.

В стартовому складі команди Жозе Моурінью вийшли Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Відкрив рахунок у зустрічі якраз український півзахисник відгукнувшись на передачу головою Павлідіса. По перерві той самий грек забив із пенальті, зробивши перевагу господарів у два м'ячі. Втім, Каса Піа зуміла відігратися завдяки автоголу Араужо та голу у компенсований час Нага.

Слід відзначити, що Трубін в цьому матчі відбив пенальті.

Бенфіка – Каса Піа 2:2

Голи: Судаков (17), Павлідіс (60, з пенальті) — Араужу (65, автогол), Наґа (90+1)

Бенфіка: Трубін — Дедич, Сілва, Араужу, Даль — Ріос (Араужу, 90+5), Барренечеа (Престіанні, 46) — Лукебакіо (Реґу, 89), Судаков (Баррейро, 79), Аурснес — Павлідіс (Іванович, 89)

Каса Піа: Секейра — Роша (Пріету, 84), Фонте, Соуза — Ларрасабаль, Бріту (Наґа, 76), Перес, Жералдеш — Ліволан, Кассіано (Лівраменто, 66), Нсона (Соуза, 66)

Попередження: Судаков (53), Сілва (63), Ріос (87) — Соуза (13), Секейра (90+6)