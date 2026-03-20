Португалія

18-річний нападник відмовився від виступів за Англію та отримав виклик до португальської команди U-21.

Юний нападник Вулвергемптона Матеуш Мане отримав свій перший виклик до молодіжної збірної Португалії U-21 на найближчі матчі відбору до Євро-2027 проти Азербайджану U-21 та Шотландії U-21. Про це повідомляє Португальська футбольна федерація.

18-річний футболіст, який вважається найперспективнішим гравцем у структурі англійського клубу, ухвалив важливе рішення щодо своєї міжнародної кар’єри. Попри наявність британського паспорта та можливість виступати за збірну Англії, Мане обрав представляти Португалію.

Включення до складу молодіжної команди є значним кроком у розвитку гравця, який продовжує закріплюватися в системі Вулвергемптона. Найближчі матчі відбору можуть стати для нього дебютними на міжнародному рівні.

Матеуш Мане провів за першу команду Вулвергемптона 20 матчів в АПЛ, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.