Португальський клуб покарали за расизм і використання лазерів на трибунах.

УЄФА застосував дисциплінарні санкції до Бенфіки за підсумками першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який завершився мінімальною поразкою португальців.

Як повідомляє офіційний сайт організації, лісабонський клуб оштрафовано на 40 тисяч євро через прояви расизму з боку вболівальників. Крім того, на найближчий домашній матч у єврокубках Бенфіці заборонили реалізацію 500 квитків.

Окремо УЄФА наклав ще один штраф — 8 тисяч євро — за використання фанатами лазерних указок під час поєдинку.

