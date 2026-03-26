Португальський клуб покарали за расизм і використання лазерів на трибунах.
26 березня 2026, 11:56
УЄФА застосував дисциплінарні санкції до Бенфіки за підсумками першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який завершився мінімальною поразкою португальців.
Як повідомляє офіційний сайт організації, лісабонський клуб оштрафовано на 40 тисяч євро через прояви расизму з боку вболівальників. Крім того, на найближчий домашній матч у єврокубках Бенфіці заборонили реалізацію 500 квитків.
Окремо УЄФА наклав ще один штраф — 8 тисяч євро — за використання фанатами лазерних указок під час поєдинку.
