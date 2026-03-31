Польський захисник, що належить Арсеналу, близький до повноцінного трансферу після оренди.
Якуб Ківьор, Getty Images
31 березня 2026, 23:13
Захисник Якуб Ківьор, права на якого належать лондонському Арсеналу, найближчим часом остаточно стане повноцінним гравцем Порту, за який він грає в оренді.
Як повідомляє O Jogo, португальський клуб планує активувати опцію викупу у розмірі 17 млн євро до 31 травня.
За інформацією джерела, угода фактично є формальністю — обидві сторони не мають сумнівів щодо завершення трансферу. Таким чином, оренда 26-річного футболіста стане повноцінним переходом.
Водночас зазначається, що майбутнє Ківьора у Порту після літа не є гарантованим. Клуб може розглянути варіант із подальшим продажем гравця з метою отримання прибутку. При цьому Арсенал, ймовірно, включить у договір пункт про відсоток від наступного трансферу.
Цього сезону Ківьор вже встиг стати важливим гравцем для Порту, провівши 31 матч у всіх турнірах. Раніше лондонський клуб придбав його у Спеції у 2023 році за 19,5 млн євро, а поточна ринкова вартість захисника оцінюється приблизно у 27 млн євро.