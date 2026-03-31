Польський захисник, що належить Арсеналу, близький до повноцінного трансферу після оренди.

Захисник Якуб Ківьор, права на якого належать лондонському Арсеналу, найближчим часом остаточно стане повноцінним гравцем Порту, за який він грає в оренді.

Як повідомляє O Jogo, португальський клуб планує активувати опцію викупу у розмірі 17 млн євро до 31 травня.

За інформацією джерела, угода фактично є формальністю — обидві сторони не мають сумнівів щодо завершення трансферу. Таким чином, оренда 26-річного футболіста стане повноцінним переходом.

Водночас зазначається, що майбутнє Ківьора у Порту після літа не є гарантованим. Клуб може розглянути варіант із подальшим продажем гравця з метою отримання прибутку. При цьому Арсенал, ймовірно, включить у договір пункт про відсоток від наступного трансферу.

Цього сезону Ківьор вже встиг стати важливим гравцем для Порту, провівши 31 матч у всіх турнірах. Раніше лондонський клуб придбав його у Спеції у 2023 році за 19,5 млн євро, а поточна ринкова вартість захисника оцінюється приблизно у 27 млн євро.