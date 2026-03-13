Ліга Європи

Колишній капітан збірної Бразилії допоміг Порту перемогти Штутгарт і перевершив досягнення легенди Атлетіка з Більбао.

У четвер, 12 березня, колишній капітан збірної Бразилії Тіаго Сілва вписав своє ім'я в історію Ліги Європи, встановивши новий віковий рекорд. Про це повідомляє офіційна пресслужба турніру. Досвідчений захисник вийшов у стартовому складі Порту на перший матч 1/8 фіналу проти німецького Штутгарта. Його команда здобула важливу виїзну перемогу з рахунком 2:1.

Цікаво, що для зіркового футболіста це була перша гра в Лізі Європи за всю його тривалу кар'єру. З'явившись на полі у віці 41 року та 171 дня, Сілва став найвіковішим дебютантом в історії змагань.Він побив попередній рекорд, який належав легендарному іспанському форварду Атлетіка з Більбао Аріцу Адурісу. Останній свого часу дебютував у турнірі у віці 40 років і 245 днів.

Нагадаємо, що іменитий бразилець підписав контракт із Порту наприкінці 2025 року. Наразі Тіагу Сілва провів у футболці драконів сім поєдинків, проте результативними діями поки що не відзначився.