Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Аргентини продовжує свій шлях до захисту титулу чемпіонів світу.

Збірна Аргентини продовжує свій шлях до захисту титулу чемпіонів світу. У напруженому чвертьфінальному поєдинку в Канзас-Сіті південноамериканці здолали Швейцарію з рахунком 3:1 у додатковий час, пробившись до четвірки найкращих команд турніру.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі в інтерв'ю ESPN Argentina зізнався, що чвертьфінал виявився значно складнішим, ніж очікувалося, та віддав належне характеру своєї команди.

"Ця команда звикла робити незвичайні речі. Нелегко повернутися після чемпіонства світу, виграти все, що ми виграли, а потім продовжувати змагатися та залишатися на тому ж рівні серед четвірки найкращих. Це ненормально, тому ми повинні цим насолоджуватися", — зазначив Мессі.

Оцінюючи хід матчу, капітан визнав, що червона картка стала переломним моментом:

"Вони постійно зрівнювали гру, ми не могли довго володіти м'ячем і сиділи занадто глибоко. Вилучення повністю змінило гру, але все одно було важко", — додав Лео.

У середу в Атланті Аргентина зустрінеться зі збірною Англії. Це протистояння має глибоке історичне коріння, найвідомішим епізодом якого є чвертьфінал ЧС-1986 з легендарною "Рукою Бога" та сольним проходом Дієго Марадони.

Парадоксально, але за свою феноменальну кар'єру Мессі жодного разу не грав проти головної команди Англії.

Я грав проти всіх, крім Англії, тому буде приємно і з цієї причини. Все, що я пам’ятаю про матч 1986 року, походить з відео, які аргентинці постійно дивляться та переживають знову. Грати проти Англії – це щось особливе, бо це сильна команда. Ми спробуємо підійти до матчу в найкращій формі", — підкреслив аргентинець.

Півзахисник Родріго Де Пауль також підтвердив бойовий настрій команди на принциповий півфінал:

"Ми віримо в те, що робимо. Ми знаємо історію, але, як сказав Скалоні, це просто футбольний матч, хоча й дуже важливий. Ми змушуємо вболівальників страждати, але, на щастя, ми у четвірці найкращих".

Нагадаємо, що Мессі став першим футболістом в історії з десятьма асистами на чемпіонатах світу.