Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Батько зіркового нападника збірної Норвегії обурений спірними рішеннями арбітра у чвертьфіналі.

Колишній півзахисник Лідса та батько нападника Манчестер Сіті, Альф-Інге Голанд, зробив гучну заяву після вильоту збірної Норвегії з чвертьфіналу чемпіонату світу. Він вважає, що його батьківщину відверто пограбували, а збірну Англії врятував суддя у напруженому матчі в Маямі, який завершився перемогою підопічних Томаса Тухеля з рахунком 2:1.

Невдоволення норвезької сторони викликали одразу кілька епізодів, які кардинально вплинули на хід зустрічі: Забитий м'яч Торбйорна Геггема, який міг би вивести скандинавів уперед, був скасований. Арбітр зафіксував фол під час подачі кутового — Ерлінг штовхнув Елліота Андерсона.

Не вщухають суперечки й навколо першого голу Англії. Головний тренер Норвегії Столе Солбаккен переконаний, що перед голом м'яч влучив у телевізійні кабелі над полем. Проте, за офіційними даними ФІФА, вбудований у м'яч датчик не зафіксував жодного контакту.

Упродовж матчу виник ще один спірний момент, коли Джед Спенс впав у штрафному майданчику, намагаючись заробити пенальті. Рішення було скасовано лише після втручання VAR. Телекамери зафіксували, як Альф-Інге Голанд показував комусь на трибунах два пальці вгору, іронізуючи над цим епізодом.

Голанд-старший не стримував свого розчарування і в соціальних мережах. Відповідаючи на пост відомого журналіста Генрі Вінтера в X (колишній Twitter), він написав:

"Вас врятував суддя. Сподіваюся, ви тепер виграєте ЧС. Але відчуваю, що нас сьогодні пограбували".

Ще в одному дописі, коментуючи переможний другий гол Джуда Беллінгема, він залишив саркастичне повідомлення: " Молодець, Беллінгем і суддя".

На відміну від емоційного батька, Голанд-молодший відмовився звинувачувати арбітрів у вильоті з турніру. Зірка Манчестер Сіті сприйняв ситуацію прагматично:

"Зазвичай, найкраща команда, якою, звісно, ​​є Англія з точки зору гравців, отримує ці рішення на свою корист. Коли я граю в Ман Сіті, зазвичай все йде за моїм сценарієм", — пояснив форвард.

Подолавши норвезький бар'єр, збірна Англії готується до наступного надважливого кроку — вже цієї середи Три леви зіграють проти збірної Аргентини у півфіналі чемпіонату світу.