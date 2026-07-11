Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Точні причини смерті невідомі — є підозри щодо самогубства.

Трагічна звістка надійшла з Південно-Африканської Республіки. За інформацією журналіста Нуху Адамса та Sunday News, півзахисник збірної ПАР і Мамелоді Сандаунс Джейден Адамс помер у віці 25 років.

Як стверджують джерела, футболіста знайшли мертвим після його повернення з чемпіонату світу-2026.

Водночас у низці публікацій зазначається, що причиною смерті могло бути самогубство, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Клуб, Південноафриканська футбольна асоціація та правоохоронні органи поки не оприлюднили заяв щодо обставин трагедії.

За даними місцевих медіа, незадовго до цього Адамс пережив особисту втрату — два тижні тому померла його бабуся.

На чемпіонаті світу-2026 Джейден Адамс провів три матчі у складі збірної ПАР, яка дійшла до стадії 1/16 фіналу. Протягом останніх сезонів він також був одним із ключових гравців Мамелоді Сандаунс, який виграв у минулому сезоні Лігу чемпіонів КАФ.