Італія

Заради переїзду до Італії аргентинець вже відхилив кілька інших пропозицій.

Вінгер Бока Хуніорс Есек'єль Себальйос може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуби близькі до погодження угоди щодо трансферу 24-річного аргентинця, який підпише контракт до літа 2031 року із зарплатою у розмірі 1,4 млн євро за сезон.

Також зазначається, що футболістом цікавилися й інші клуби, зокрема Сантос, Атланта, Васку да Гама та Ботафогу, але Есек'єль вибрав Неаполь.

Цього сезону Себальйос провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Наполі виставив Лукаку на трансфер через високу зарплату.