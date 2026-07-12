Лондонський клуб знову вийшов на зв'язок із представниками вінгера Болоньї, проте офіційної пропозиції ще немає.
Джонатан Роу Getty Images
12 липня 2026, 19:30
За інформацією авторитетного болонського видання Il Resto del Carlino, лондонський Челсі активізував свої пошуки нових гравців для підсилення атакуючої лінії. Повідомляється, що керівництво синіх відновило контакти з представниками 21-річного вінгера Болоньї Джонатана Роу.
Наразі переговори перебувають на початковій стадії — лондонці ще не робили офіційної пропозиції італійському клубу. Зі свого боку, керівництво Болоньї високо цінує гравця молодіжної збірної Англії (U-21) і має намір зберегти його у своєму складі, що може ускладнити потенційний трансфер.
Джонатан приєднався до фельсінців торік з Марселя за 17 млн євро. У минулому сезоні англієць зіграв 41 матч у всіх турнірах, забив 8 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 28 млн євро.
Джонатан Роу є пріоритетною, але не єдиною ціллю для команди зі Стемфорд Брідж. Челсі продовжує моніторити ринок і розглядає кількох інших кандидатів на позицію вінгера.
Серед головних альтернатив у списку скаутів лондонського клубу фігурують: Крісенсіо Саммервілл — нідерландський вінгер, який наразі виступає за лондонський Вест Гем Юнайтед. Франсішку Трінкан — португальський атакувальний півзахисник лісабонського Спортінга
Раніше була інформація, що Трінкан може змінити Спортінг на Аль-Ахлі.