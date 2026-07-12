Англія

Лондонський клуб знову вийшов на зв'язок із представниками вінгера Болоньї, проте офіційної пропозиції ще немає.

За інформацією авторитетного болонського видання Il Resto del Carlino, лондонський Челсі активізував свої пошуки нових гравців для підсилення атакуючої лінії. Повідомляється, що керівництво синіх відновило контакти з представниками 21-річного вінгера Болоньї Джонатана Роу.

Наразі переговори перебувають на початковій стадії — лондонці ще не робили офіційної пропозиції італійському клубу. Зі свого боку, керівництво Болоньї високо цінує гравця молодіжної збірної Англії (U-21) і має намір зберегти його у своєму складі, що може ускладнити потенційний трансфер.

Джонатан приєднався до фельсінців торік з Марселя за 17 млн євро. У минулому сезоні англієць зіграв 41 матч у всіх турнірах, забив 8 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 28 млн євро.

Джонатан Роу є пріоритетною, але не єдиною ціллю для команди зі Стемфорд Брідж. Челсі продовжує моніторити ринок і розглядає кількох інших кандидатів на позицію вінгера.

Серед головних альтернатив у списку скаутів лондонського клубу фігурують: Крісенсіо Саммервілл — нідерландський вінгер, який наразі виступає за лондонський Вест Гем Юнайтед. Франсішку Трінкан — португальський атакувальний півзахисник лісабонського Спортінга

Раніше була інформація, що Трінкан може змінити Спортінг на Аль-Ахлі.