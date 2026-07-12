Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Англії став на захист команди після важкої перемоги над Норвегією.

Збірна Англії вирвала путівку до півфіналу чемпіонату світу, здолавши непоступливу Норвегію з рахунком 2:1 у додатковий час на стадіоні Хард-Рок у Маямі. Три леви змушені були відіграватися після голу норвежця Андреаса Шельдерупа на 36-й хвилині. Ситуацію врятував Джуд Беллінгем, який оформив дубль і вивів команду до фінальної четвірки турніру, де британці зустрінуться з Аргентиною.

Незважаючи на перемогу, Томас Тухель у своїх перших коментарях назвав виступ команди недбалим і зазначив, що Англії пощастило пройти далі. Ця заява відверто обурила Беллінгема. Коли журналісти передали гравцеві слова наставника, він не став стримувати емоцій:

"Можливо, він не знає, як це — грати в таких умовах проти Ерлінга Голанда, Мартіна Едегора, Антоніо Нуси та Александра Серлота. Це далеко не та команда, проти якої легко грати", — підкреслив зірковий гравець Реала.

Беллінгем також пояснив, що естетика гри має відходити на другий план, коли на кону стоїть результат:

"Не виграєш кожну гру, ідеально віддаючи м'яч і роблячи тисячу передач. Іноді доводиться перемагати брудним способом", — додав Джуд.

Важливим фактором, на який звернув увагу Беллінгем, стали екстремальні погодні умови у Флориді. Командам довелося боротися не лише одна з одною, а й із виснажливою спекою та вологістю — ще до початку матчу стовпчики термометрів сягали 33°C.

Зрозумівши, що його початкові слова викликали резонанс, Тухель на післяматчевій пресконференції спробував згладити кути, розмежувавши свою гордість за команду та професійні вимоги. Тренер зізнався, що відчуває міцний зв'язок з цією командою, яка відмовляється програвати і долає будь-які перешкоди.

Як фахівець, Тухель наголосив на завеликій кількості невимушених та технічних помилок:

"Я думаю, що ми можемо грати швидше та більш холоднокровно", — зауважив керманич.

Наставник категорично спростував чутки про будь-які розбіжності в роздягальні:

"Жодного відриву від моєї команди немає. Я повністю закоханий у своїх гравців і в те, як вони грають", — наголосив німецький спеціаліст.

Для збірної Англії вихід у півфінал став ще одним кроком до омріяного фіналу — лише другого в історії команди (з моменту домашнього тріумфу в 1966 році). Щодо самого Беллінгема, його дубль у ворота Норвегії дозволив йому зрівнятися з Гаррі Кейном (по 6 голів на турнірі) і продовжити гонитву за статус найкращого бомбардира чемпіонату світу.