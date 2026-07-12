Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек швейцарської збірної поділився своїми думками після гри з Аргентиною.

Півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу ЧС-2026 проти Аргентини (1:3).

"Ми добре розпочали матч. Ми пропустили після кутового, але після цього, як на мене, на полі домінувала лише Швейцарія. Ми володіли м'ячем, хоч у першому таймі і не створили багато моментів. У суперника у першій половині зустрічі більше нічого не було — лише гол із кутового.

Другий тайм пройшов під наше диктування. Ми розуміли, що можемо поступово почати ризикувати більше. Ми пішли на ризик, забили і почували себе впевнено. У нас було більше енергії та віри в успіх, але червона картка все змінила. Думаю, вилучення зламало наш початковий план на гру, який був дуже перспективним.

Боляче програвати через одне суддівське рішення. Але це було його рішення. Зараз, після матчу, з цим важко змиритися — у роздягальні панувала тиша та розчарування, але той факт, що ми засмучені після гри з такою Аргентиною, говорить про сильний менталітет нашої команди.

Правила є правилами, і ми не можемо їх змінити, але таке рішення просто вбиває гру. Це моя особиста думка. Не знаю, як слід зробити інакше, але точно не так, щоб вбивати гру. Вважаю, що ми дуже добре виглядали на полі. Впевнений, що в рівних складах — 11 на 11 — ми їх обіграли б, але зараз, після матчу, дуже важко підібрати правильні слова", — наводить слова Джаки The Athletic.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Швейцарія.