Испания

Не все в Испании счастливы, что скоро возобновятся Примера и Сегунда.

Уже 11 мая все поклонники испанского футбола смогут наблюдать за матчами Ла Лиги – чемпионат возобновится севильским дерби между Бетисом и Севильей. Однако по всей Испании есть болельщики, которые недовольны возобновлением соревнований.

"Возвращается не футбол, а ваш бизнес", — гласят баннеры по всей стране.





Крайне не совпадает с мнением болельщиков настроение левого защитника Реала Марсело. По словам бразильца, футболисты уже не могут дождаться возобновления Ла Лиги.

Испания находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом в мире – 286 718, из которых смертельными оказались 27 127. За последние сутки в стране было зафиксировано 209 новых случаев.