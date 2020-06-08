Аргентинский форвард начал заниматься наравне с партнерами по команде.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, GETTY IMAGES
08 июня 2020, 13:59
Лионель Месси начал заниматься в общей группе, сообщил официальный Twitter-аккаунт Барселоны.
32-летний футболист занимался без ограничений с партнерами по команде. Отметим, что до этого аргентинец испытывал проблемы с квадрицепсом.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", забив 24 гола и совершив 16 ассистов.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена возобновить переговоры по новому контракту с Месси.