Испания

Аргентинский форвард начал заниматься наравне с партнерами по команде.

Лионель Месси начал заниматься в общей группе, сообщил официальный Twitter-аккаунт Барселоны.

32-летний футболист занимался без ограничений с партнерами по команде. Отметим, что до этого аргентинец испытывал проблемы с квадрицепсом.

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 8, 2020

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", забив 24 гола и совершив 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена возобновить переговоры по новому контракту с Месси.