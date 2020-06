Лионель Месси начал заниматься в общей группе, сообщил официальный Twitter-аккаунт Барселоны.

32-летний футболист занимался без ограничений с партнерами по команде. Отметим, что до этого аргентинец испытывал проблемы с квадрицепсом.

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC