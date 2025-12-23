Іспанія

Головний тренер Атлетік Більбао прокоментував поразку від Еспаньйола та турнірне становище команди.

Керманич клубу Атлетік Більбао Ернесто Вальверде підбив підсумки зустрічі сімнадцятого туру Ла Ліги проти Еспаньйола. Поєдинок завершився поразкою "левів" із рахунком 1:2.

"Зрештою, ми тиснули, але не змогли відігратися. Це важка поразка, оскільки вона означає, що тепер ми далеко від тих позицій, на яких хочемо бути. Ми маємо дивитися вперед і наполягати на своєму, іншої формули немає. Попереду ще багато матчів", — цитує слова тренера видання AS.

Також Вальверде зауважив, що хоча його нападники і не забивали голи, вони створювали моменти, що налаштовує на позитивний лад.

Наразі Еспаньйол посідає п'яту сходинку з 33 очками, тоді як у Атлетік Більбао залишилося 23 бали та восьма позиція в турнірній таблиці.