Головний тренер Атлетік Більбао прокоментував поразку від Еспаньйола та турнірне становище команди.
Ернесто Вальверде, Getty Images
23 грудня 2025, 12:12
Керманич клубу Атлетік Більбао Ернесто Вальверде підбив підсумки зустрічі сімнадцятого туру Ла Ліги проти Еспаньйола. Поєдинок завершився поразкою "левів" із рахунком 1:2.
"Зрештою, ми тиснули, але не змогли відігратися. Це важка поразка, оскільки вона означає, що тепер ми далеко від тих позицій, на яких хочемо бути. Ми маємо дивитися вперед і наполягати на своєму, іншої формули немає. Попереду ще багато матчів", — цитує слова тренера видання AS.
Також Вальверде зауважив, що хоча його нападники і не забивали голи, вони створювали моменти, що налаштовує на позитивний лад.
Наразі Еспаньйол посідає п'яту сходинку з 33 очками, тоді як у Атлетік Більбао залишилося 23 бали та восьма позиція в турнірній таблиці.