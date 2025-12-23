Іспанія

Футболіст має повернутись до складу каталонців.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо може відновити виступи за команду до кінця року. Раніше футболіст пропускав матчі через психологічні труднощі.

Повернення уругвайця стало особливо актуальним після травми Андреаса Крістенсена, який пошкодив передню хрестоподібну зв’язку лівого коліна.

Араухо був відсторонений від матчів на невизначений термін після гри 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Челсі (0:3), коли він був вилучений до перерви.

Захисник повідомив клуб про емоційне вигорання та необхідність часу на відновлення, який «Барселона» надала. Під час перерви Араухо відвідав Ізраїль у рамках духовної подорожі.