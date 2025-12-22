Іспанія

Легенда Реала висловився про нинішню зірку "королівського клубу".

Колишній гравець мадридського Реала Предраг Міятович прокоментував ситуацію навколо можливого продовження контракту вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора.

"Реал завжди має бути на першому місці — незалежно від імені гравця, адже це найбільший клуб у світі. Якщо Вінісіус відмовляється продовжувати контракт, клуб повинен зробити все можливе, щоб його продати.

За жодних обставин не можна дозволяти футболісту або його представникам диктувати умови керівництву. Якщо Вінісіус зараз просить контракт на рівні Мбаппе чи Мессі, це означає, що він не хоче його продовжувати. Це очевидно, ми ж не діти", — цитує Міятовича видання AS.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за Реал 24 матчі в усіх турнірах, відзначившись п’ятьма забитими м’ячами та вісьмома результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Вінісіус вагається щодо нового контракту.