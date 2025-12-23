Іспанія

Каталонський клуб шукає підсилення в центр оборони, розглядаючи бюджетні варіанти або оренду.

У зимове трансферне вікно Барселона має намір посилити позицію центрального захисника. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, клуб уже веде активні пошуки нового гравця оборони. Проте малоймовірно, що це буде зірковий футболіст із гучним ім’ям. Швидше за все, "сині" знайдуть захисника за відносно невелику вартість або ж візьмуть когось в оренду.

Після 18 матчів Барселона впевнено лідирує в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, маючи на рахунку 46 залікових балів. Відрив від найближчого переслідувача становить чотири очки.

У наступному турі команда зустрінеться з Еспаньйолом. Гра відбудеться 3 січня.