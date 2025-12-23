Іспанія

Клуб МЛС розглядає півзахисника Бетіса як потенційне підсилення середньої лінії.

Аргентинський хавбек Бетіса Джованні Ло Чельсо потрапив у сферу інтересів Інтер Маямі. Клуб із МЛС вивчає можливість підписання футболіста вже найближчим часом.

За інформацією іспанських ЗМІ, севільський клуб готовий розглянути продаж гравця за суму близько 5 мільйонів євро. При цьому контракт Ло Чельсо з Бетісом чинний до літа 2028 року, що дозволяє іспанській стороні почуватися впевнено під час можливих переговорів.

Півзахисник, який має досвід виступів у топчемпіонатах Європи та за збірну Аргентини, розглядається Інтер Маямі як гравець, здатний додати якості та креативу в центрі поля.

Раніше стало відомо, що Інтер Маямі не планує підписувати Левандовські.