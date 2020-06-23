Мадридцы хотят подписать аргентинца ближайшим летом.
Лукас Окампос, фото getty images
23 июня 2020, 23:56
Реал собирается подписать Лукаса Окампоса в ближайшее трансферное окно, сообщает Ole.
Источник утверждает, что сумма отступных аргентинца составляет 65 миллионов, а Реал попытается снизить цену, предложив других игроков.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке "рохибланкос", забив 13 голов и совершив 4 ассиста.
Напомним, что ранее аргентинский вингер попал в сферу интересов Барселоны.