Испания

"Сливочных" недолюбливают на испанском телевидении.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес заявил, что на испанском телевидении предвзятое отношение к его клубу.

"Случается, что по телевизору не показывают повторы очень важных моментов. Я всегда говорил об этом, но продюсеры относятся к нам не так, как к другим командам.

Все могут увидеть, что есть большая разница. Это касается не только повторов, но и того, как наши матчи комментируют. Они никогда не поддерживают Реал.

Я никогда не вступал в дискуссию на эту тему, но это правда. В стране к Реалу относятся не так, как к остальным командам, – цитирует Переса Marca.

Ранее президент Реала заявлял, что в футбол нужно вводить новшества и находить формулы, чтобы он оставался привлекательным.