"Сливочных" недолюбливают на испанском телевидении.
Флорентино Перес, Getty Images
21 декабря 2020, 18:13
Президент мадридского Реала Флорентино Перес заявил, что на испанском телевидении предвзятое отношение к его клубу.
"Случается, что по телевизору не показывают повторы очень важных моментов. Я всегда говорил об этом, но продюсеры относятся к нам не так, как к другим командам.
Все могут увидеть, что есть большая разница. Это касается не только повторов, но и того, как наши матчи комментируют. Они никогда не поддерживают Реал.
Я никогда не вступал в дискуссию на эту тему, но это правда. В стране к Реалу относятся не так, как к остальным командам, – цитирует Переса Marca.
Ранее президент Реала заявлял, что в футбол нужно вводить новшества и находить формулы, чтобы он оставался привлекательным.