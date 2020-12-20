Италия

Президент Реала считает, что футбол кардинально изменился в связи с пандемией коронавируса.

Президент Реала Флорентино Перес высказался о текущей ситуации в футболе.

"Ничего не будет таким, как прежде. Нам нужно вводить новшества и находить формулы, чтобы футбол оставался привлекательным. Реал стоял у истоков ФИФА и Кубка европейских чемпионов. Теперь нынешняя модель нуждается в усилении. Влияние пандемии показало это.

Нам нужен новый импульс, и Реал будет частью этого. Все призывают к изменению глобальной конкурентной среды. Наступает перенасыщение, и болельщики, которые являются самыми важными, страдают.

Есть последствия и для футболистов – травмы. Итак, изменения футбола не должны ждать. Это необходимо. У крупнейших клубах Европы миллионы болельщиков, и мы не можем отвернуться от них", – приводит слова Переса Marca.

Ранее президент мадридского клуба заявлял, что Зидан является символом "сливочных" и как игрок, и как тренер.