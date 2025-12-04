Після матчу з Атлетіком обидва гравці пройдуть додаткове обстеження.
Трент Александер-Арнольд, getty images
04 грудня 2025, 12:59
У мадридському Реалі висловили серйозну стурбованість травмами Трента Александер-Арнольда та Едуардо Камавінги.
Обидва футболісти отримали пошкодження у матчі Ла Ліги проти Атлетіка, який завершився перемогою Реала з рахунком 3:0.
Александер-Арнольда замінили на 55-й хвилині, Камавінгу – на 69-й.
За повідомленням Marca, після початкового обстеження клуб відзначив занепокоєння щодо стану гравців. Сьогодні вони пройдуть додаткові обстеження, за результатами яких будуть визначені остаточні діагнози.
