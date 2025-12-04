Іспанія

Після матчу з Атлетіком обидва гравці пройдуть додаткове обстеження.

У мадридському Реалі висловили серйозну стурбованість травмами Трента Александер-Арнольда та Едуардо Камавінги.

Обидва футболісти отримали пошкодження у матчі Ла Ліги проти Атлетіка, який завершився перемогою Реала з рахунком 3:0.

Александер-Арнольда замінили на 55-й хвилині, Камавінгу – на 69-й.

За повідомленням Marca, після початкового обстеження клуб відзначив занепокоєння щодо стану гравців. Сьогодні вони пройдуть додаткові обстеження, за результатами яких будуть визначені остаточні діагнози.

