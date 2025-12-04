Іспанія

Спортивний директор Барселони прокоментував ситуацію з орендованим нападником Манчестер Юнайтед.

Спортивний директор Барселони Деку висловив задоволення грою орендованого у Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, проте наголосив, що рішення щодо його майбутнього ще не ухвалене.

"Зараз не час ухвалювати рішення щодо майбутнього Маркуса. Ми задоволені ним, він багато дає команді. У матчі проти Атлетіко він вийшов на заміну та добре зіграв. Але ми ще маємо час прийняти рішення щодо нього.

Важко уявити, що під час зимового вікна щось станеться у плані придбань та розставань. Не думаю, що нам потрібно когось підписувати з огляду на нинішній склад", — сказав функціонер.

Раніше повідомлялося, що тер Штеген повернувся до тренувань Барселони.