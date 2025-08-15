Іспанія

Аргентинець приєднається до штабу під керівництвом Альмейди.

Ерік Ламела, який залишив грецький АЕК, вирішив завершити ігрову кар’єру у 33 роки, повідомляє AS.

За час у грецькому клубі аргентинець провів 31 матч, забивши 6 голів і віддавши 3 результативні передачі. Тепер Ламела обрав шлях тренера й поповнить тренерський штаб Севільї, яку очолює Матіас Альмейда.

Протягом кар’єри він також виступав за Рому, Тоттенгем і Рівер Плейт. У складі збірної Аргентини Ламела провів 25 ігор і відзначився 3 голами.