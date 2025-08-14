Інше

33-річний футболіст став вільним агентом.

Ерік Ламела покинув афінський АЕК і став вільним агентом.

Нагадаємо, що в Афінах відомий аргентинець опинився перед початком минулого сезону. Сумарно він провів у Греції 24 матчі чемпіонату країни, забив п'ять голів і оформив три гольові передачі.

Перед переходом в АЕК Ламела виступав в Іспанії за Севілью протягом трьох років. Але найбільше аргентинець відомий як гравець лондонського Тоттенгема, в таборі "шпор" Ламела провів вісім років – з 2013 по 2021 роки.

Портал Transfermarkt оцінює вартість вихованця Рівер Плейта в 1,2 млн євро.