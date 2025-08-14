33-річний футболіст став вільним агентом.
Ерік Ламела, Getty Images
14 серпня 2025, 18:19
Ерік Ламела покинув афінський АЕК і став вільним агентом.
Нагадаємо, що в Афінах відомий аргентинець опинився перед початком минулого сезону. Сумарно він провів у Греції 24 матчі чемпіонату країни, забив п'ять голів і оформив три гольові передачі.
Перед переходом в АЕК Ламела виступав в Іспанії за Севілью протягом трьох років. Але найбільше аргентинець відомий як гравець лондонського Тоттенгема, в таборі "шпор" Ламела провів вісім років – з 2013 по 2021 роки.
Портал Transfermarkt оцінює вартість вихованця Рівер Плейта в 1,2 млн євро.