Каталонський клуб готовий розглянути пропозиції за українського півзахисника.
Віктор Циганков, getty images
22 серпня 2025, 11:44
Півзахисник збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа.
Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Жирона готова розглянути трансфер гравця за умови отримання пропозиції в розмірі близько €20 млн.
Циганков приєднався до іспанського клубу у 2023 році, перейшовши з київського Динамо за €5 млн. Відтоді він провів 86 матчів у всіх турнірах, відзначився 13 голами та зробив 19 результативних передач. Віктор уже став найкращим асистентом Жирони в історії виступів клубу в іспанській Ла Лізі.
Чинний контракт 27-річного півзахисника діє до літа 2027 року, а за даними Transfermarkt його ринкова вартість оцінюється у €18 млн.
Нагадаємо, Циганков відзначився асистом у стартовому турі Ла Ліги.