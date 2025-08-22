Іспанія

Каталонський клуб готовий розглянути пропозиції за українського півзахисника.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Жирона готова розглянути трансфер гравця за умови отримання пропозиції в розмірі близько €20 млн.

Циганков приєднався до іспанського клубу у 2023 році, перейшовши з київського Динамо за €5 млн. Відтоді він провів 86 матчів у всіх турнірах, відзначився 13 голами та зробив 19 результативних передач. Віктор уже став найкращим асистентом Жирони в історії виступів клубу в іспанській Ла Лізі.

Чинний контракт 27-річного півзахисника діє до літа 2027 року, а за даними Transfermarkt його ринкова вартість оцінюється у €18 млн.

Нагадаємо, Циганков відзначився асистом у стартовому турі Ла Ліги.