Півзахисник збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Жирона готова розглянути трансфер гравця за умови отримання пропозиції в розмірі близько €20 млн.

Циганков приєднався до іспанського клубу у 2023 році, перейшовши з київського Динамо за €5 млн. Відтоді він провів 86 матчів у всіх турнірах, відзначився 13 голами та зробив 19 результативних передач. Віктор уже став найкращим асистентом Жирони в історії виступів клубу в іспанській Ла Лізі.

Чинний контракт 27-річного півзахисника діє до літа 2027 року, а за даними Transfermarkt його ринкова вартість оцінюється у €18 млн.

Нагадаємо, Циганков відзначився асистом у стартовому турі Ла Ліги.