Іспанія

Команда з українцями в складі невдало почала сезон.

В стартовому турі Ла Ліги Жирона на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві приймала Райо Вальєкано.

Каталонці вкрай невдало розпочали матч, пропустивши два голи з 18-ї по 20 хвилину від де Фрутоса та Гарсії. Згодом стан справ Жирони погіршився. Основний кіпер Гассаніга заробив пенальті та отримав пряму червону. Замість нього вийшов Владислав Крапивцов, але не зміг парирувати удар Паласона з 11 метрів 0:3.

У другому таймі Жирона відквитала один м'яч зусиллями Циганкова, який асистував на Роке. Але цього було замало навіть для нічиєї. Поразка Жирони в стартовому матчі нового сезону 1:3.

Жирона — Райо Вальєкано 1:3

Голи: Рока Касальс, 57 - де Фрутос, 18, Гарсія, 20, Паласон, 45 (пен)

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд (Рейс, 58) — Еррера (Лемар, 70), Соліс Ромеро, Рока Касальс — Циганков, Міовські (Крапивцов, 45), Аспрілья (Порту, 46)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Феліпе (Фернандес, 46), Лежен, Чаваррія — Паласон, Діас (Гумбау, 70), Сісс, Гарсія (Пача, 85) — де Фрутос (Валентін, 81), Лопес (Нтека, 81)

Попередження: Феліпе

Вилучення: Гассаніга, 43