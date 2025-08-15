Українець допоміг Жироні скоротити відставання у матчі з Райо Вальєкано.
Віктор Циганков, getty images
15 серпня 2025, 21:30
Вінгер Жирони Віктор Циганков записав на свій рахунок гольову передачу в поєдинку першого туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.
За рахунку 0:3 українець асистував Хоелю Році на 57-й хвилині, допомігши команді скоротити відставання. Це перша результативна дія Циганкова у новому сезоні чемпіонату Іспанії.
Раніше стало відомо, що Віктор Циганков — один із головних кандидатів на посилення атаки лісабонської Бенфіки.
Слідкувати за матчем Жирона — Райо можна на Football.ua.