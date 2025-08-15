Іспанія

Українець допоміг Жироні скоротити відставання у матчі з Райо Вальєкано.

Вінгер Жирони Віктор Циганков записав на свій рахунок гольову передачу в поєдинку першого туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.

За рахунку 0:3 українець асистував Хоелю Році на 57-й хвилині, допомігши команді скоротити відставання. Це перша результативна дія Циганкова у новому сезоні чемпіонату Іспанії.

Раніше стало відомо, що Віктор Циганков — один із головних кандидатів на посилення атаки лісабонської Бенфіки.

Слідкувати за матчем Жирона — Райо можна на Football.ua.