Іспанія

У футболіста діагностовано забій шийного відділу, терміни повернення поки невідомі.

Захисник Жирони Дейлі Блінд отримав пошкодження під час тренування команди, що відбулося 13 листопада. Про це повідомив клуб у своєму офіційному акаунті в соцмережі Х (колишній Twitter).

За медичним висновком, у 35-річного нідерландця виявлено забій шийного відділу.

У клубі підкреслили, що строки відновлення поки не визначені — їх встановлять залежно від того, наскільки серйозним є характер травми гравця.

Цього сезону Дейлі Блінд провів 12 матчів в іспанській Ла Лізі, в яких він заробив одне попередження.